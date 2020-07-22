رئيس الإنتاج الحربي: بالتأكيد سيكون هناك تفاهم من اتحاد الكرة بشأن الوضع الصعب الحالي

كشف أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي عن ثقته في وجود تفاهم من جانب اتحاد الكرة بعد الوضع الصعب الحالي.

وأعلن نادي الإنتاج الحربي عن إصابة 18 حالة بفيروس كورونا بعد العودة من معسكر شرم الشيخ.

وقال رئيس الإنتاج الحربي في تصريحات لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي: "الحالات في صفوف الفريق عبارة عن 15 لاعبا و3 من الجهاز الفني".

وشدد "الوضع صعب حاليا وبالتأكيد سيكون هناك تفاهم من اتحاد الكرة للموقف سواء بتأجيل انطلاق الدوري أو تأجيل مباريات الإنتاج".

ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس كما أعلن الاتحاد المصري مسبقا.

وكشف رئيس الإنتاج "الأجواء في معسكر شرم الشيخ كانت هادئة والفندق الذي كنا نقيم فيه لم يكن به نزلاء تقريبا باستثناء عدد قليل للغاية".

وتابع "بعد مرور 6 أيام من المعسكر اشتكى أحد اللاعبين من الأعراض وقمنا باتباع الإجراءات وعدنا إلى القاهرة".

وأضاف "أجرينا مسحة طبية للجميع وظهر خلالها إصابة 18 حالة بفيروس كورونا".

وأتم أشرف عامر تصريحاته "تواصلنا على الفور مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ومحمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعتهم بأخر التطورات ومعرفة مصير المرحلة المقبلة".

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