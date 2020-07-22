ماذا قالت صحف إنجلترا عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لفوز ثمين
الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 13:38
كتب : FilGoal
تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز أستون فيلا الثمين على منافسه أرسنال بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" الذي أنعش آمال البقاء في الدوري الإنجليزي.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
هدف تريزيجيه خرج بأستون فيلا من مراكز الهبوط بفارق الأهداف، وجعل مصيره في يده قبل مباريات الجولة الأخيرة الأحد المقبل.
ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها تريزيجيه:
إكسبرس: تريزيجيه يسجل هدفا مهما للغاية... ليخرج أستون فيلا من مراكز الهبوط
ميرور: الأبطال والأشرار
هدف تريزيجيه يبعد أستون فيلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة
ستار: شرارة أستون فيلا
هدف تريزيجيه يهدد بهبوط واتفورد
جارديان: أستون فيلا المقاتل يضع واتفورد في منطقة الخطر
تسديدة تريزيجيه تقهر أرسنال وتسبب المشاكل لواتفورد
مترو: حبل النجاة لأستون فيلا
أي سبورت: واتفورد محبطون.. أستون فيلا باقون؟
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