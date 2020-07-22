ماذا قالت صحف إنجلترا عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لفوز ثمين

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز أستون فيلا الثمين على منافسه أرسنال بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" الذي أنعش آمال البقاء في الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

هدف تريزيجيه خرج بأستون فيلا من مراكز الهبوط بفارق الأهداف، وجعل مصيره في يده قبل مباريات الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها تريزيجيه:

إكسبرس: تريزيجيه يسجل هدفا مهما للغاية... ليخرج أستون فيلا من مراكز الهبوط

ميرور: الأبطال والأشرار

هدف تريزيجيه يبعد أستون فيلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة

ستار: شرارة أستون فيلا

هدف تريزيجيه يهدد بهبوط واتفورد

جارديان: أستون فيلا المقاتل يضع واتفورد في منطقة الخطر

تسديدة تريزيجيه تقهر أرسنال وتسبب المشاكل لواتفورد

مترو: حبل النجاة لأستون فيلا

أي سبورت: واتفورد محبطون.. أستون فيلا باقون؟

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