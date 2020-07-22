ماذا قالت صحف إنجلترا عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لفوز ثمين

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه في أرسنال

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز أستون فيلا الثمين على منافسه أرسنال بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" الذي أنعش آمال البقاء في الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

هدف تريزيجيه خرج بأستون فيلا من مراكز الهبوط بفارق الأهداف، وجعل مصيره في يده قبل مباريات الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها تريزيجيه:

أخبار متعلقة
المصري يرد على طنطا عبر في الجول: مندهشون من تصرفهم أيمن المزين لـ في الجول: اتفقنا مع المصري على إلغاء الودية.. لدينا خوف بسبب الإنتاج الحربي فرصة أخيرة أمام صلاح لكسر رقم رونالدو القياسي في الدوري الإنجليزي جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

إكسبرس: تريزيجيه يسجل هدفا مهما للغاية... ليخرج أستون فيلا من مراكز الهبوط

ميرور: الأبطال والأشرار

هدف تريزيجيه يبعد أستون فيلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة

ستار: شرارة أستون فيلا

هدف تريزيجيه يهدد بهبوط واتفورد

جارديان: أستون فيلا المقاتل يضع واتفورد في منطقة الخطر

تسديدة تريزيجيه تقهر أرسنال وتسبب المشاكل لواتفورد

مترو: حبل النجاة لأستون فيلا

أي سبورت: واتفورد محبطون.. أستون فيلا باقون؟

طالع أيضا

آخر فرصة لصلاح لكسر رقم رونالدو

جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

عقوبة قاسية على أحمد الشناوي بسبب الزمالك

ليكيب: برشلونة يفكر في بلان

أسوأ مواسم أرسنال منذ عهد ما قبل فينجر

مواعيد مباريات الأربعاء

تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ستيرلنج: متعطش للوصول للهدف رقم 20 في الدوري.. ونعلم ما ينتظرنا أمام ريال مدريد 27 دقيقة | أوروبا
سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الودية 37 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 37 دقيقة | مصر
منافس الزمالك - تقرير مغربي: الرجاء يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا ساعة | إفريقيا
مدرب أستون فيلا: مصيرنا الآن بين أيدينا وهذا كل ما يمكن أن نتمناه ساعة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - الداخلية يعود للتدريبات الخميس بعد إجراء المسحة الطبية ساعة | مصر
أسوان يعلن تأجيل مباراته الودية ضد الإنتاج ساعة | مصر
الإسماعيلي: غياب مخلوف لمدة أسبوع وثلاث غرز في رأس الوحش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك