عبد الحفيظ لـ في الجول: مواجهة سموحة الودية في موعدها.. واقتربنا من تجديد عقد مروان

كشف سيد عبد الحفيظ عن إقامة المباراة الودية بين الأهلي وسموحة في موعدها الجمعة المقبل دون أي تغيير.

وكان عدد من اللقاءات الودية قد تم إلغائها بسبب ظهور حالات فيروس كورونا، مثلما تم تأجيل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش ومباراة طنطا أمام المصري.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "مواجهة سموحة الودية في موعدها يوم الجمعة 24 يوليو".

وشدد "لا يوجد أي تغييرات أو تعديلات على المباراة المؤجلة ولا يوجد ما هو طارئ بالنسبة للأهلي يدفعنا لذلك".

وأضاف عبد الحفيظ "المواجهة الثانية أيضا ستكون أمام الجونة كما خطط لها مسبقا يوم 28 من شهر يوليو الجاري".

وكشف عبد الحفيظ "على جانب آخر اقتربنا من التوصل لاتفاق مع مروان محسن".

وتابع "الإعلان عن تجديد مروان محسن معا لأهلي سيكون قريبا خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن قرار كاف قائلا: "العودة لنظام الذهاب والإياب أمر طبيعي وهذا ما تعارفت عليه الأندية الإفريقية على مدار بطولاتها السابقة".

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