المصري يرد على طنطا عبر في الجول: مندهشون من تصرفهم

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 13:28

كتب : أحمد الخولي

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

قال طارق العشري مدرب المصري إن طنطا هو الذي طلب إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس بين الناديين.

ورد العشري على تصريحات أيمن المزين مدرب طنطا الذي قال إن الناديين اتفقا على إلغاء المباراة خوفا من تفشي فيروس كورونا. (طالع تصريحاته)

وقال العشري، المدرب الأسبق لحرس الحدود وإنبي والمقاولون العرب، لـFilGoal.com:"لم نتفق مع طنطا على إلغاء المباراة، بل هم الذين طلبوا ذلك ونحن مستغربون ومندهشون من ذلك التصرف".

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وأوضح لاعب الاتحاد السكندري السابق "ننسق الآن مع طلائع الجيش لنواجهه وديا بدلا من طنطا".

واستمر "كل عينات المصري سلبية، عامل المهمات في الفريق تم عزله بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا. ما حدث للإنتاج الحربي مثيرا للقلق (إصابة 18 فردا في الفريق بكورونا)، نتمنى لهم الشفاء".

وأضاف "الجدل سيستمر بسبب عدم الكشف بعد عن جدول مباريات الدوري الذي لا يعرف عنه أي شخص أي شيء. سألعب ضد الزمالك في بداية استئناف البطولة، متى وأين لا أعرف. أين اللائحة التي توضح كيفية التعامل مع حالة الإنتاج الحربي؟ هل ستؤجل مبارياته على سبيل المثال؟ ماذا لو حدثت نفس المشكلة لفريق والبطولة تُلعب؟ أنا مع استئناف الدوري لكن أين النظام والمواعيد والإجراءات الاحترازية؟".

وتخوض فرق الدوري المصري الممتاز مباريات ودية استعدادا لاستئناف البطولة في 6 أغسطس المقبل.

ويستهل المصري مبارياته في البطولة بمواجهة مضيفه الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 14.

ثم يلعب فريق المدرب طارق العشري ضد حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري بعد.

ويحتل المصري المركز العاشر ورصيده 20 نقطة.

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مواعيد مباريات الأربعاء

المصري طارق العشري
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