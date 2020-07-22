أيمن المزين لـ في الجول: اتفقنا مع المصري على إلغاء الودية.. لدينا خوف بسبب الإنتاج الحربي

كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن إلغاء المباراة الودية مع المصري والمقرر لها غدا الخميس بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المصري عن إصابة عامل المهمات بفيروس كورونا وهو مخالط لجميع أعضاء فريق المصري.

وقال المزين لـ FilGoal.com: "تم إلغاء المباراة الودية بالاتفاق مع المصري بسبب مخالطة عامل المهمات لجميع أعضاء الفريق".

وأضاف "المصري يقيم معنا في نفس الفندق وأيضا طلائع الجيش الذي من المقرر مواجهته وديا يوم الأحد المقبل إذا لم يجد جديد".

وكشف المزين "المصري أبلغنا خضوعه لفحص شامل ومسحات من أجل الاطمئنان على باقي عناصر الفريق".

وشدد المدير الفني لطنطا "ملتزمون تماما بالإجراءات الاحترازية والوقائية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع "لاعبو طنطا لا يستخدمون (الجاكوزي)، ونزول حمام السباحة يكون فرديا وفقا للإجراءات".

وواصل المزين "الجهاز الفني يفرض رقابة لصيقة على كافة اللاعبين لتطبيق الإجراءات".

وعن الفترة المقبلة أوضح "لدينا خوف وقلق بسبب الأنباء الواردة من معسكر الإنتاج الحربي".

وكان الإنتاج الحربي قد أعلن إصابة 18 فردا بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق.

وأتم المزين تصريحاته "لا نعلم كيف سيبدأ الدوري وفريق الإنتاج بالكامل مصاب، حتى أعضاء الجهاز الفني وسيحتاجون إلى ثلاثة أسابيع على الأقل للشفاء من الكورونا فقط".

طالع أيضا

اتحاد الكرة: ما حدث في الإنتاج رسالة تحذير للمصريين

تقرير: هافيرتز يريد الانتقال لهذا الفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجمي الأهلي في آخر عامين

طارق مصطفى: أتمنى استمرار تريزيجيه في إنجلترا

الإنتاج يؤكد إصابة مختار مختار بكورونا