ميهايلوفيتش عن خلافه مع جاسبريني: إذا أشار لي بأصبعه ربما لم يكن قد استعاده

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

ميهايلوفيتش - بولونيا

واصل سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا خلافه مع جيان جاسبريني مدرب أتالانتا بعد خسارة الأول.

وتبادل المدربان السباب على خط التماس خلال مباراة أمس الثلاثاء ضمن مباريات الدوري الإيطالي وشهدت طرد جاسبريني.

وقال ميهايلوفيتش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إذا كانت لدي مشكلة مع مقاعد بدلاء فريقه فسأتحدث معه وينبغي أن يكون العكس صحيح".

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وأضاف "لن أقف أمام أحد يتخطاني ويصرخ على دكة بدلاء فريقي، هذا عدم احترام لي".

وشدد ميهايلوفيتش "لا يجب أن يجرؤ على إهانة دكة بدلاء فريقي، وإلا سأغضب، لا تشير إلى مقاعدي بإصبعك لأنه ربما لم يكن قد استعاده".

ونجح أتالانتا في الفوز على بولونيا بهدف دون رد رغم حالة التوتر في اللقاء بسبب ارتفاع أصوات مقاعد بدلاء بولونيا.

وتابع ميهايلوفيتش "عندما نلعب دون جماهير تسمع كل شئ، لكنني لن أذهب إلى دكة بدلاء فريق منافس لأطلب منهم أن يصمتوا".

وأوضح "كان على جاسبريني أن يبلغني ما يريد وأنا مسؤول عن دكة بدلاء فريقي".

وبالحديث عن نتيجة اللقاء قال: "كانت مباراة متوازنة ولعبنا بشكل جيد، والفارق الوحيد أننا لم ننتهز فرصنا عكس فريق أتالانتا".

وأتم تصريحاته "استغرق أتالانتا أربع سنوات تحت قيادة مدربه للوصول إلى أوروبا، لذلك نحن بحاجة إلى سنتين أو ثلاث أخرى".

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