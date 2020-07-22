جيرارد: جيل إنجلترا الذهبي احتاج مدربا أكبر من اللاعبين

قال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز والنجم السابق لليفربول وإنجلترا إن منتخب الأسود الثلاثة احتاج مدربا كبيرا ليحقق إنجازات عجز عن الوصول إليها في فترة ضم فيها العديد من اللاعبين الرائعين.

وبسؤال جيرارد عن سبب فشل جيل إنجلترا، الذي ضمه مع فرانك لامبارد وبول سكولز وديفيد بيكام وواين روني وجون تيري وآخرين، في تحقيق إنجاز ألمح قائد ليفربول السابق أن الفريق كان بحاجة إلى مدرب استثنائي ليصل إلى منصات التتويج.

وصرح جيرارد في حواره مع BBC "أتحسر على منتخب إنجلترا السابق. أرى صورة هذا الفريق، كان هناك لاعبون رائعون على مر السنوات. اقتربنا في أوقات لكن لم نجد مفرا من الأمر، لم نحقق المطلوب".

وواصل "بالنظر إلى الماضي، احتجنا مدربا أكبر من كل هؤلاء اللاعبين. كان هناك مدربون في ذلك الوقت، مثل رافاييل بينيتيث على سبيل المثال، لكنه ربما لم يكن يرغب في تدريب منتخب في ذلك الوقت".

واستمر "أرى مدربين الآن أكبر من الفريق، (يورجن) كلوب، (جوزيه) مورينيو، و(بيب) جوارديولا. أعتقد أن مدربا مثلهم كان أكبر من الجيل الذهبي، كان مستعدا لاتخاذ قرارات صارمة، لربما حصل على نتيجة أفضل من هذه المجموعة من اللاعبين، هذا رأيي".

منذ الوصول لنصف نهائي يورو 1996، الذي استضافته إنجلترا، عجز فريق الأسود الثلاثة عن بلوغ المربع الذهبي لأي بطولة كبرى حتى جاء جاريث ساوثجيت المدرب الحالي للفريق واحتل المركز الرابع في مونديال 2018.

في مونديال 2002 اصطدم الإنجليز برفاق رونالدو ليودعوا البطولة من الدور ربع النهائي، وفي يورو 2004 أخفقوا في ركلات الترجيح ليغادروا من الدور ذاته ضد البرتغال.

وفي 2006 تكرر السيناريو أمام البرتغال في كأس العالم، وعجز الفريق عن التأهل ليورو 2008.

ثم تلقى هزيمة قاسية في ثمن نهائي مونديال 2010 حين سقط بنتيجة 4-1 أمام ألمانيا.

ومرة أخرى لم تبتسم له ركلات الترجيح ليودع يورو 2012 في الدور ربع النهائي أمام إيطاليا.

وودع كأس العالم 2014 من الدور الأول، وفي يورو 2016 خسر بشكل مفاجئ ضد آيسلندا في الدور ثمن النهائي.

لكن إنجلترا ظهرت بشكل مختلف مع ساوثجيت في المونديال الأخير وباتت ضمن المرشحين للذهاب بعيدا في يورو 2020 التي تجري في صيف 2021.

طالع أيضا

اتحاد الكرة: ما حدث في الإنتاج رسالة تحذير للمصريين

تقرير: هافيرتز يريد الانتقال لهذا الفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجمي الأهلي في آخر عامين

طارق مصطفى: أتمنى استمرار تريزيجيه في إنجلترا

الإنتاج يؤكد إصابة مختار مختار بكورونا