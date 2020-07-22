لامبارد: لاعبو ليفربول يستحقون الممر الشرفي.. وهبوط مستواهم طبيعي

يدرك فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن النتائج السلبية التي يحققها ليفربول في المباريات الأخيرة أمر طبيعي، لكنه شدد على قوة الحمر.

سيرفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ضد تشيلسي.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "فريق ليفربول حظى بمسيرة لا تصدق هذا الموسم ومن الطبيعي أن ينخفض مستواه قليلا".

وأضاف "لا نهتم بنتائج ليفربول الأخيرة لأننا نعلم أننا سنواجه فريق قوي".

ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من نهايته، لم يفز في مباراتيه الأخيرتين، إذ تعادل مع بيرنلي وخسر من أرسنال.

وتابع لامبارد "لاعبو ليفربول يستحقون وقوفنا أمامهم في ممر شرفي، علينا احترام الفريق الذي حقق اللقب".

وعن الفارق بين فريقه وليفربول حاليا، أوضح "أمامنا طريق طويل، علينا أن نكون واقعين، لكن طموحنا كبير لتقليل الفجوة مع ليفربول في السنوات القادمة".

وأتم أسطورة تشيلسي "هذا الموسم كان اختبارا لما سنقوم به، علينا النظر لتقليل الفارق".

في سياق آخر، أكد مدرب تشيلسي غياب نجولو كانتي عن اللقاء بسبب الإصابة.

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