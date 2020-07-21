خبر في الجول – أزارو عاد للمغرب في انتظار الأهلي.. ولديه عروض أوروبية وخليجية

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 20:49

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

وصلت رحلة وليد أزارو مع نادي الاتفاق السعودي إلى طريق مسدود، وعاد اللاعب إلى بلاده المغرب.

وعلم FilGoal.com أن أزارو عاد إلى المغرب بعد فشل الوصول إلى تسوية مع الاتفاق السعودي لتمديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

ومع عدم تلقي اللاعب كامل مستحقاته من الاتفاق، وعدم تسديد الاتفاق لمستحقات الأهلي، لم يعد هناك جدوى من بقائه في السعودية.

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وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه معه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسما في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانتهت إعارة أزارو للاتفاق في نهاية الشهر الماضي، دون أن تصل الأطراف إلى اتفاق للتمديد.

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