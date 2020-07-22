رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تقليل الوديات أفضل.. ولا مشكلة في إقامة مباراة الأهلي وسموحة

طالب محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة تقليل عدد الوديات لتفادي الإصابات بـ فيروس كورونا في الفترة المقبلة.

وأصيب 18 لاعبا من الإنتاج الحربي بـ فيروس كورونا، كما أعلن الإسماعيلي على إصابة 3 لاعبين قبل مباراته الودية أمام نادي مصر، فيما أعلن فرج عامر عبر في الجول إصابة ثنائي الفريق.

وقال محمد سلطان: "هناك فرق كانت ملتزمة بالتعليمات ولم يظهر أي إصابات بينها، وهناك من أصيب لديه لاعب أو اثنين وهو مقبول ووارد، وما حدث في الإنتاج الحربي لا أحد يتمناه".

وتابع عبر قناة صدى البلد: "إذا تواجد أكثر من فريق في مكان واحد فلابد أن يجتمع كل مدرب مع لاعبيه فقط، وألا يختلطوا مع لاعبي الفرق الأخرى لتفادي الإصابات والملف الطبي واضح لجميع الفرق".

وعن موقف المباريات الودية في الفترة المقبلة طالب: "التقليل من المباريات والاحتكاك بالفرق الأخرى أفضل في الفترة الحالية لتفادي الإصابات بـ فيروس كورونا".

وشدد "قبل المباريات الودية لابد من إجراء المسحات لجميع المشاركين والحكام وتقليل من ليس لهم دورا في الملعب".

وأوضح "لست سعيدا بسبب المجهود المبذول ولا نود إهدار هذا المجهود، ولابد من الالتزام من كل الفرق الطبية للأندية وتطبيق التعليمات الاحترازية والوقائية".

وهل تؤجل مباراة إذا ظهرت حالة مصابة؟ ردا قائلا: "قد يكون قرار التأجيل المباريات من اختصاص لجنة المسابقات، وطبيا ليس متاحا أن يشارك لاعبا مصاب بفيروس كورونا".

وأتم عن إمكانية إقامة مباراة الأهلي وسموحة الودية قائلا: "لا مشكلة في إقامة المباراة بعد عزل الثنائي المصاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عقب التأكد من سلامة اللاعبين".

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