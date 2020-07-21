"اتفق ميلان ورانكيك على أن الوقت ليس مناسبا".. الروسونيري سيجدد عقد بيولي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 22:19

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - المدير الفني لـ ميلان الإيطالي

كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية مفاجأة في مستقبل المدير الفني لـ ميلان الإيطالي الموسم المقبل.

الصحيفة الألمانية قالت: "بعد نجاح ستيفانو بيولي في الأسابيع الأخيرة سيكون مدربا لميلان الموسم المقبل وسيُمدد تعاقده".

فيما قالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن ستيفانو بيولي سيوقع على تمديد تعاقده لصيف 2022.

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وأضافت الصحيفة الألمانية أن الألماني رالف رانكيك لن يتحول للعمل مع ميلان الموسم المقبل.

وأكمل التقرير أن مفاوضات إيفان جازيديس المدير التنفيذي للروسونيري مع رانكيك البالغ 62 عاما لم تنته بنتائج، وهو ما أعلنته أيضا صحيفة "بيلد" الألمانية.

ولم يفكر رانكيك أن يعمل في ميلان كمدير رياضي فقط خلفا لـ باولو مالديني، خاصة أنه تعلم اللغة الإيطالية بجّد، وسعى لشغل المنصبين سويا.

ومن أسباب توقف المفاوضات بين الطرفين هو أن عقده ممتد مع لايبزيج حتى 2021، وميلان ليس مستعدا لدفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده والمُقدر بـ 8 مليون يورو.

كما أنه لا يفضل أن يتشارك عمله، إذ عُرض عليه أن يعمل بجوار بيولي كمدرب وهو ما رفضه.

مارك كويسك وكيل رانكيك أكد في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" صحة التقارير: "اتفق ميلان ورالف على أن الوقت ليس مناسبا في الوقت الحالي وأنه لا يوجد زخم للعمل معا".

وتابع "وبسبب هذا، ومع الأخذ في الاعتبار التطور الجيد والنتائج تحت إشراف ستيفانو بيولي، تقرر بشكل مشترك أن رالف رانكيك لن يلعب دورا في ميلان".

وسبق أن عمل رانكيك كمدير رياضي ومدرب في التوقيت ذاته مع ريد بول لايبزيج الألماني خلال ولايته التي استمرت لـ 7 سنوات.

وساهم رانكيك حينها في قيادة الفريق للتأهل للدوري الألماني موسم 2015-16 ومن ثم الوصول لدوري أبطال أوروبا والوصول لنهائي كأس ألمانيا.

ولم يخسر ميلان في آخر 8 مباريات منذ استنئاف النشاط الرياضي في إيطاليا ويتنافس لاقتناص المركز الخامس.

ويقود بيولي ميلان منذ أكتوبر الماضي عقب إقالة ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج.

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