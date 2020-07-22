تريزيجيه: أغلقنا كل الأبواب أمام أرسنال.. أتمنى تكرار ما فعلته في تركيا وبلجيكا مع أستون فيلا

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه ضد أرسنال

"مباراة صعبة جدا وهذه ثلاث نقاط هامة جدا للبقاء في الدوري الإنجليزي" هكذا علق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا على انتصار فريقه على المدفعجية.

وسجل تريزيجيه هدفا قاد به أستون فيلا للفوز على أرسنال يوم الثلاثاء في ملعب فيلا بارك في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذه نقاط هامة حصلنا عليها بعد الفوز على كريستال بالاس".

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وواصل "قلت من قبل إنني أظهر في الأوقات الصعبة وقد كان، هدفنا الآن الفوز في المباراة المقبلة للبقاء في الدوري لأننا نستحق ذلك".

وأكمل "بذلت الكثير من الجهد العام الجاري لتحقيق أهدافي".

وأضاف لاعب منتخب مصر "كان لدينا دوافع كبيرة للفوز لأنه لا بديل عنه وأغلقنا كل المنافذ أمام أرسنال".

وعن هدفه علق "هدفي هو توفيق من الله، وأتمنى البقاء في الدوري لأنني مررت بذات التجربة 3 مرات في بلجيكا ومرتين في تركيا، وأتمنى أن تكون هذه المرة الرابعة".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه واتفورد.

فيما يبتعد أستون فيلا عن بورنموث صاحب المركز الـ19 بثلاث نقاط.

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