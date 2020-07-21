BBC: نادٍ فرنسي مهتم بخدمات كاريوس

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

لوريس كاريوس - ليفربول

أبدى نادي مونبيلييه الفرنسي اهتماما بضم الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول الإنجليزي.

وأنهى كاريوس إعارته مع بيشكتاش التركي قبل نهاية الموسم بسبب عدم تقاضيه راتبه في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فأن مونبيلييه لم يتقدم بعرض لـ ليفربول بعد.

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ويرى ليفربول أن قيمة بيع حارسه أكبر من القيمة التي تعاقد معه بها في 2016، إذ كلف النادي 6 مليون يورو قادما من ماينز.

وكان من المفترض اتمام انتقاله لصفوف بيشكتاش مقابل 8.8 مليون يورو حال الاتفاق على الانتقال النهائي للنسور بعد نهاية الإعارة.

وخاض الألماني 49 مباراة في جميع المسابقات، وكان ظهوره الأخير بقميص الفريق أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال كاريوس حين فسخ تعاقده مع بيشكتاش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد أنهيت اليوم تعاقدي مع بيشكتاش، يؤلمني أن ينتهي الأمر بهذا الشكل ولكنني فعلت كل شيء لحل الموقف بشكل ودي".

وأضاف "كنت صبورا لعدة أشهر وتحدث مع إدارة النادي أكثر من مرة، لكن للأسف لم يحاولوا حل المشكلة، كما رفضوا اقتراحي بالمساعدة حين وافقت على تخفيض الراتب".

من جانبه، رد النادي التركي على ما فعله الحارس الألماني في بيان: "أبلغنا كاريوس أنه أنهى عقده مع النادي من جانب واحد قبل انتهاء مدته بشهر واحد".

خاض الألماني 32 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 8 واستقبل 46 هدفا.

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