طارق قنديل: أتجنب التعليق على الكثير من الأحداث احتراما لقرار مجلس إدارة الأهلي

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي على احترامه بقرار المجلس بعدم التحدث في شؤون النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق قنديل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احتراما والتزاما بقرار مجلس الإدارة بعدم التحدث في شؤون النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلني أتجنب التعليق على كثير من الأحداث التي تخص النادي".

وأضاف "دائما وأبدًا النادي العظيم كبير برموزه وتاريخه ولا نحتاج لتأكيد نحن في صف واحد دائما لصالح الصرح العظيم النادي الأهلي".

وأكمل "تواصلي وعلاقاتي هي مع رموز النادي وقاماته ونتعامل دائما بالأساليب التي تليق بالنادي وقيمته".

وأتم "احترامي وتقديري واعتزازي بقيمة وقامة كابتن محمود الخطيب لا تقبل القسمة على إثنين، عاش الأهلي راسخا قويا بمبادئه ورموزه".

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