الزمالك والطلائع يجيبان لـ في الجول عن: هل تقام وديتهما بعد إصابة عمرو جمال بكورونا

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 23:00

كتب : حامد وجدي

الزمالك - طلائع الجيش - طارق حامد - كريم طارق

أعلن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء وذلك قبل 24 ساعة من ملاقاة الزمالك وديا.

ليظل السؤال هل تقام المباراة الودية بين الفريقين في إطار استعداداتهما لاستئناف الدوري؟

أجاب أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com قائلا: "عمرو جمال تم عزله بعد إيجابية المسحة الخاصة به وتأكدنا من سلبية مسحات جميع المخالطين له".

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وأتم "نحن الآن في انتظار موقف الزمالك".

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com –رفض ذكر اسمه-: "لا توجد مشكلة لدينا نعرف أن عمرو جمال تم عزله في منزله وأن عينات طلائع الجيش سلبية".

وواصل "حتى مع استكمال الدوري فإن هذه ستكون الإجراءات المطبقة بعزل اللاعب المصاب وإقامة المباريات لأنه أي شيء آخر يعني إلغاء جميع المباريات".

وأتم "حتى الآن سنخوض المباراة".

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