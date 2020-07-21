أبو جريشة: لا نهتم بنتائج الوديات ونركز على الجوانب الفنية والبدنية

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 22:54

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أوضح محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش لا ينظر لنتائج المباريات الودية استعدادا للدوري.

وقال أبو جريشة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية بقدر اهتمامه بالأداء الفني والبدني لكل اللاعبين".

وأضاف "تجربة مواجهة نادي مصر كانت مفيدة بشكل كبير لكل اللاعبين في ظل ابتعادهم عن المباريات منذ فترة طويلة".

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وواصل "الجهاز الفني حريص على تجربة بعض الأفكار الفنية وإشراك أكبر عدد من اللاعبين في مختلف المراكز للوقوف على مستواهم ومدى قدرتهم على المشاركة في أكثر من مركز".

وأتم تصريحاته "نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمي، والذي يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المطلوب".

وخسر الإسماعيلي وديا أمام نادي مصر بهدف دون رد في مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري.

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