العشري: حالة توتر كبيرة في المعسكر لأن المصاب كان مخالطا لنا جميعا

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

طارق العشري - المصري

كشف طارق العشري المدير الفني للمصري، عن حالة توتر كبيرة في معسكر الفريق بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا.

وكان المصري قد أعلن عن إصابة عامل مهمات بين أفراده بالفيروس، وعزله عن بقية الفريق.

وصرّح العشري: "سيطرت حالة كبيرة من التوتر على المعسكر".

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وبرر عبر أون تايم سبورتس 2: "المصاب كان مخالطا لكل لاعبين والجهاز الفني، وهذا موتر لنا".

وتابع: "المشكلة أن معسكرنا يضم 3 فرق، نحن وطنطا وطلائع الجيش، والأخير ظهرت حالة عمرو جمال بين صفوفه".

وواصل: "نخشى أن تتسع الأمور أكثر من ذلك، وخاطبنا اتحاد الكرة لسرعة عمل مسحات طبية جديدة".

وشدد: "الأمور غير مطمئنة، ولا نريد فك المعسكر دون التأكد من سلامة الجميع حتى لا ننقل العدوى إلى ذوينا".

من جانبه، صرح محمد سلطان مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم عبر أون تايم سبورتس 2، أن "المسحة ستُجرى للمصري والجيش خلال 48 ساعة"، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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