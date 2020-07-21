تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش في الهجوم وظهور دوناروما الـ 200

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل الفريق لمواجهة ساسولو في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ويبدأ إبراهيموفيتش أساسيا في تشكيل الروسونيري على الرغم من التقارير التي أفادت بغيابه عن التدريبات أمس.

ويعود أندريا كونتي لشغل مركز الظهير الأيمن في صفوف الفريق بدلا من دافيدي كالابريا.

فيما يخوض الحارس جانلويجي دوناروما (21 عاما) المباراة رقم 200 له في جميع المسابقات بقميص ميلان أمام ساسولو بعدما خاض أول مباراة رسمية له بقميص الأحمر والأسود في 2015 أمام الفريق ذاته.

وجاء تشكيل الروسونيري كالآتي:

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما

الدفاع: أندريا كونتي - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر

أمامهم: أليكسيس سايليمكيرس - هاكان تشالهان أوجلو - أنتي ريبيتش

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 56 نقطة مقابل 48 نقطة لساسولو.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء مؤقتا للمركز الخامس على حساب روما.

بينما يأمل ساسولو في تعطيل مسيرة ميلان الإيجابية عقب عودة النشاط لاستعادة أمل التأهل للدوري الأوروبي.

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