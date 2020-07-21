مبابي: سأتواجد مع سان جيرمان الموسم المقبل

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن استمراره في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وصرّح مبابي لـ بي إن سبورتس: "أنا متواجد في باريس سان جيرمان وجزء من هذا المشروع".

وأضاف: "في كل الأحوال، سأكون هنا الموسم المقبل وسأفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

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تصريحات مبابي جاءت على هامش مباراة ودية أمام سيلتك الاسكتلندي في العاصمة الفرنسية باريس.

مبابي الذي يمتد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يلعب باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري.

ثم يتواجه مع أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم 31 يوليو.

ثم يحل الاختبار الأهم لـ باريس سان جيرمان يوم 12 أغسطس، عندما يتواجه مع أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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