حالة إيجابية واحدة في المصري بعد المسحة الطبية الخامسة

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 19:53

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

أثبتت المسحة الطبية الخامسة التي خضع لاعب فريق المصري وجود حالة إيجابية واحدة وسلبية عينات جميع أفراد الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري.

وتأكد إصابة أحد مسؤولي المهمات في الفريق بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية له إيجابية.

وهي المرة الأولى التي يظهر خلالها عينة إيجابية بين أعضاء فريق المصري بالكامل منذ عودة الفريق للتدريبات الجماعية وإجراء المسحات الطبية.

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وقررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسؤول المهمات المصاب، على أن ينعزل كل شخص في غرفته لمدة 15 يوما خلال المعسكر وذلك لمعرفة إذا تعرضوا للإصابة أم لا.

ويستكمل المصري مبارياته في الدوري بمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل.

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