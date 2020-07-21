مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتخفيف الحمل البدني لتجنب الإصابات

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 19:47

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - سيد عبد الحفيظ - ريني فايلر (الصور من صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك)

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريقه الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ملعب مختار التتش في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وتابع الخطيب جزءا من المران كما عقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ للاطمئنان على أحوال الفريق.

وقام الجهاز الفني للأهلي بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وركز خلال المران على الجانب البدني، وخاضت المجموعة الأولى بعد ذلك تدريبات بدنية وكرة طائرة.

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فيما تدربت المجموعة الثانية في صالة الجيمانزيوم، ثم تبدلا التدريبات بعد ذلك.

واكتفى جونيور أجايي بأداء جلسة تدريبية في الجيمانزيوم على هامش المران للتخلص من الإجهاد العضلي الذي لحق به.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع حارس الفريق محمد الشناوي في إطار الجلسات التي يعقدها المدرب السويسري مع لاعبيه بشكل منفرد يوميا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بعد التدريبات القوية التي خاضها منذ استئناف المران وذلك لتجنب الإصابات.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة الجمعة المقبلة ثم الجونة بعد أربعة أيام وديا.

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