الإسماعيلي يخسر وديا أمام نادي مصر

فاز نادي مصر على الإسماعيلي بهدفٍ دون رد في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وسجل مصطفى سلطان هدف اللقاء الوحيد لنادي مصر في الشوط الثاني، بعد خطأ من أسامة إبراهيم ظهير الإسماعيلي.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيلين مختلفين على مدار اللقاء، وأهدر 3 فرص خلال شوط المواجهة الأول، قبل أن ينخفض مستوى الأداء في الشوط الثاني.

وكانت نتائج المسحة الطبية للفريق قد أظهرت 3 عينات إيجابية قبل اللقاء، من بينها لاعب واحد.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لـ FilGoal.com عن استبعاد الثلاثي المصاب مع إقامة المباراة في موعدها.

الإسماعيلي تعادل 1-1 مع أسوان في المباراة الودية الأولى يوم الخميس الماضي.

ويلعب الإسماعيلية وديته الثالثة أمام مصر للمقاصة على استاد الإسماعيلية يوم الأحد المقبل.

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