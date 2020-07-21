إصابة عمرو جمال بفيروس كورونا

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

أعلن عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وكتب عمرو جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله حتى يبلغ منتهاه إيجابي كورونا نسألكم الدعاء".

وجاءت عينة المسحة الطبية الأخيرة لعمرو جمال مع فريق طلائع الجيش إيجابية.

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ولم يعلن طلائع الجيش عن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للفريق بالكامل حتى الآن.

ويلعب عمرو جمال معارا من الأهلي لصفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم الجاري.

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