إصابة عمرو جمال بفيروس كورونا

أعلن عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وكتب عمرو جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله حتى يبلغ منتهاه إيجابي كورونا نسألكم الدعاء".

وجاءت عينة المسحة الطبية الأخيرة لعمرو جمال مع فريق طلائع الجيش إيجابية.

ولم يعلن طلائع الجيش عن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للفريق بالكامل حتى الآن.

ويلعب عمرو جمال معارا من الأهلي لصفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضا:

3 حالات كورونا في الإسماعيلي

برج العرب جاهز

نجم عالمي قادم للدوري المصري؟

هل طلب الأهلي والزمالك لعب مباراتي إفريقيا في استاد القاهرة

البدري يوجه نصيحة لـ كوكا

البدري: لن نحمل صلاح أكثر من طاقته