مرتضى يعلن سداد الزمالك للقسط الأخير لأرض النادي في 6 أكتوبر

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك سداد القسط الأخير الخاص بأرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان القسط مستحقا للسداد في 31 مايو 2021 وذلك بشيك تبلغ قيمته مليون و600 ألف جنيه مصري.

وشدد مرتضى منصور على أن "سداد الدفعة الأخيرة من أقساط أرض النادي في مدينة أكتوبر قبل موعد استحقاقه بفترة طويلة ردا على "الأقاويل الكاذبة" التي تشير إلى سحب الأرض من الزمالك".

وأكد مرتضى على أن تسديد الزمالك للقسط الأخير جعل الأرض ملكا للنادي الأبيض بشكل خالص.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أعلن في وقت سابق أن الانتهاء من بناء النادي الاجتماعي للزمالك في مدينة السادس من أكتوبر سيكون بعد عامين.

ووقتها سيكون فرع النادي الجديد جاهزا لاستقبال أعضاء النادي، ومن ثم يبدأ النصف الآخر من المشروع الضخم وهو بناء استاد الزمالك.

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