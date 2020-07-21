وادي دجلة لـ في الجول: التفاوض مع جيان؟ غير حقيقي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 18:35

كتب : أحمد شاكر

أسامواه جيان

نفى ماجد سامي رئيس وادي دجلة، التقارير التي أشارت إلى مفاوضات ناديه مع الغاني أسامواه جيان.

وصرّح سامي لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع جيان؟ هذا غير حقيقي".

وكان موقع "غانا سوكر نت" الغاني قد نشر تقريرا اليوم الثلاثاء، أفاد فيه أن وادي دجلة قريب من الحصول على خدمات الهداف التاريخي لـ غانا في صفقة انتقال حر.

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وقال التقرير إن مصدرا مقربا من اللاعب قال إن المفاوضات بين النادي وجيان وممثليه متقدمة للغاية وقد ينضم قريبا.

ولا يلعب جيان حاليا لأي فريق بعد رحيله عن فريق نورث إيست يونايتد الهندي في يناير الماضي.

ولعب جيان في الدوري الهندي 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ويعد جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا كما أنه أكثر لاعب مثل النجوم السوداء حتى الآن برصيد 109 مباراة دولية.

وكانت آخر محطات جيان في أوروبا، حينما عاد من الصين ليلعب لفريق قيصري سبور التركي في الفترة من يوليو 2017 وحتى يوليو 2019 قبل أن يرحل إلى الهند.

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