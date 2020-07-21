وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

توفي صباح اليوم الثلاثاء شقيق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش.

وترك عبد الحميد بسيوني معسكر الفريق في برج العرب استعدادا لعودة الدوري وعاد لحضور جنازة شقيقه.

ويقود طلائع الجيش في المعسكر حاليا ياسر علي المدرب العام للفريق.

يذكر أن عبد الحميد بسيوني فقد شقيقه الأول قبل عدة أسابيع الذي توفي في شهر مايو الماضي.

وتتمنى أسرة FilGoal.com الرحمة والمغفرة للفقيد ولأسرته الصبر والسلوان.

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