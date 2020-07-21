في الدرجة الثانية – أحمد خلف "بيبو" يتولى تدريب سوهاج رسميا

أعلن محمد حسني عضو مجلس إدارة نادي سوهاج تعيين أحمد خلف "بيبو" مدربا للفريق خلفا لأحمد كشري الذي رحل لتدريب أسوان.

وأوضح عضو مجلس إدارة سوهاج أن قرار تعيين بيبو جاء بعد اجتماع للجنة الكرة مع مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يعود سوهاج للتدرب في الرابع من شهر أغسطس المقبل عقب إجراء المسحات الطبية.

وسيتولى بيبو منصب المدير الفني على أن يعاونه حربي توفيق وعادل شعبان وأحمد حمدي "ميمي" في مناصب المدرب العام والمدرب المساعد ومدرب حراس المرمى على التوالي.

ويحتل سوهاج المركز السابع في جدول ترتيب الدوري في الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة بفارق 13 نقطة عن بني سويف المتصدر.

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