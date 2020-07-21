تمت مهمة الـ15 يوما بنجاح.. مدرب ألافيس يرحل بعد النجاة من الهبوط

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، عن رحيله مدربه خوان مونييز بعد نجاحه في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز.

وحضر مونييز لتدريب ألافيس في مهمة محددة يوم 6 يوليو الماضي –قبل 15 يوما- أملا في إنقاذه من الهبوط، وهو ما تم بالفعل.

ألافيس كان قد خسر 5 مباريات متتالية مع أسيير جاريتانو، ليقرر النادي إقالته قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، ويأتي مونييز في عقد لنهاية الموسم من أجل إنقاذ الفريق.

✅ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🔚 López Muñiz 𝗰𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮 𝘀𝘂 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 en el Deportivo #Alavés 👏 #MilaEskerJuanRamón — Deportivo Alavés (@Alaves) July 21, 2020

مونييز خسر مباراتين أمام ريال مدريد وبرشلونة، فيما تعادل مع خيتافي، وانتصر على ريال بيتيس، ليضمن البقاء قبل جولة على نهاية المسابقة.

واحتل ألافيس المركز 16 برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

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