تمت مهمة الـ15 يوما بنجاح.. مدرب ألافيس يرحل بعد النجاة من الهبوط

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

خوان مونييز

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، عن رحيله مدربه خوان مونييز بعد نجاحه في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز.

وحضر مونييز لتدريب ألافيس في مهمة محددة يوم 6 يوليو الماضي –قبل 15 يوما- أملا في إنقاذه من الهبوط، وهو ما تم بالفعل.

ألافيس كان قد خسر 5 مباريات متتالية مع أسيير جاريتانو، ليقرر النادي إقالته قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، ويأتي مونييز في عقد لنهاية الموسم من أجل إنقاذ الفريق.

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مونييز خسر مباراتين أمام ريال مدريد وبرشلونة، فيما تعادل مع خيتافي، وانتصر على ريال بيتيس، ليضمن البقاء قبل جولة على نهاية المسابقة.

واحتل ألافيس المركز 16 برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

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