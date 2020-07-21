كوميك بوك في الجول - كيف حوّل زيدان دموع الرحيل إلى ابتسامة التتويج في ريال مدريد
الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 17:02
كتب : زكي السعيد
يوم الرحيل كان أليما، صادما، مفاجئا، لم يتوقعه أي من مشجعي ريال مدريد.
قرار زين الدين زيدان في نهاية مايو 2018 ترك أفواها مفتوحة على مصرعيها من الصدمة، وأغرق ريال مدريد في الموسم التالي.
لكن، وكما قفز زيزو من المركب قبل غرقه، هبّ عائدا إلى المياه لانتشاله من دمار حتمي بشجاعة بالغة، فكان التتويج بالدوري الإسباني.
كوميك بوك في الجول يعود إليكم، احتفالا بفوز ريال مدريد بلقب الليجا هذه المرة، فمشاهدة ممتعة.
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