مدرب أستون فيلا للاعبيه: علينا الرد على الانتقادات بإسقاط أرسنال

حفز دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لاعبيه للقتال في مباراة أرسنال، في ظل صراعه للنجاة من الهبوط، بتذكيرهم بالانتقادات التي تطال الفريق مؤخرا.

وقال سميث في رسالة للاعبيه: "سيكون أمامكم دائما من يرغب في إحباطكم في بعض الأحيان، لذلك فمهمتنا هي إثبات أن هؤلاء كانوا على خطأ".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نعتقد أن لدينا ما يكفي من الروح في غرفة خلع الملابس، وعلينا أن نثبت أننا بحاجة إلى الفوز للرد على ذلك".

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وتابع "لقد حققنا فوزا جيدا على كريستال بالاس، وتابعنا بأداء جيد أمام إيفرتون، كان يجب أن نفوز بهذه المباراة".

انتصر فيلا على كريستال بالاس بثنائية محمود حسن "تريزيجيه"، قبل أن يتعادل 1-1 مع إيفرتون.

وواصل سميث "علينا أن نحافظ على مستويات الأداء، وأن نعمل بجد من أجل بعضنا البعض، وإذا فعلنا ذلك سنحصل على المكافأة بالفوز".

وعن منافسه أرسنال، أوضح "لقد حققوا فوزين متتاليين ووصلوا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأتم "علينا أن نركز بشكل كامل على أنفسنا، هي مباراة هامة للغاية، علينا أن نتحصل على النقاط الـ3، اللاعبون يعرفون ذلك".

أستون فيلا يحتل المركز الـ18 من أصل 20 فريقا برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المدفعجية المركز العاشر برصيد 53 نقطة.

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