يوفنتوس: هل سيكون ساري مدربا للفريق في الموسم المقبل؟ بكل تأكيد

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن ماوريسيو ساري مدرب الفريق مستمر معه في الموسم المقبل، كما أوضح أن فريقه يفاوض باولو ديبالا لتجديد عقده، كما شدد على استمرار كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وصرح المدير الرياضي للعملاق الإيطالي عبر شبكة "سكاي إيطاليا" قائلا: "تواجدت في يوفنتوس لـ10 سنوات، 9 منها تواجدنا دائما في مقدمة جدول الترتيب، 5 سنوات مع أليجري فزنا بـ9 من أصل 10 ألقاب نافسنا عليها".

وواصل "كان هناك بعض التعادلات في المباريات وكانت هناك بعض المشاكل، لكن الآن اعتدنا على ذلك الأمر، حتى أننا نضحك بسببها".

وأكمل عن مستقبل ساري: "هل سيكون ساري مدربا ليوفنتوس في الموسم المقبل؟ بكل تأكيد".

وواصل "بالنسبة لباولو ديبالا، كما قلت عدة مرات، نتحدث حول ذلك الأمر ونحن على نفس الخط، نحاول أن نجد حلا للتجديد، إنه قوي جدا ويمكنه منح الكثير ليوفنتوس".

وأتم "كريستيانو رونالدو شخص حساس ومثقف، لا يعتمد على حالته كأقوى لاعب في العالم، يتحدث باستمرار مع المدرب وزملائه، إنه مقتنع كليا بالاستمرار مع الفريق وهو بحالة جيدة جدا معنا".

وكانت تقارير صحفية قد تكهنت برحيل ساري خاصة مع نتائج الفريق الأخيرة في الدوري الإيطالي والتعادل مع ساسولو وأتالانتا. إلا أنه حاليا يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، كما أنه بحاجة لحصد 4 نقاط للتتويج بلقب الدوري.

وخسر يوفنتوس لقب كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح في وقت سابق خلال الموسم الجاري.

وكان ساري قد رد على أسئلة رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم قائلا: "لدي عقد مع الفريق وأنا ملتزم به".

ووقع ساري في صيف 2019 على عقد مع يوفنتوس لمدة 3 سنوات.

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