قائد الوداد: لا نهتم بقرارات كاف.. ما يهمنا هو الاستعداد لإسقاط الأهلي

لا يهتم فريق الوداد بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين، حسب إبراهيم النقاش قائد الفريق المغربي، الذي شدد على اهتمام فريقه بالاستعداد لإسقاط الأهلي.

وقال النقاش في تصريحات نشرها موقع le360 sport: "لا نهتم بمثل هذه القرارات، كل ما يشغل بالنا هو أن نكون مستعدين بدنيا وفنيا لعبور الأهلي".

وواصل "لاعبو الوداد يطمحون في التواجد بنهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، من أجل تعويض اللقب الذي ضاع أمام الترجي التونسي الموسم الماضي".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تراجع عن قرار إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، وقرر اللعب بنظام الذهاب والإياب.

وأضاف قائد الوداد: "كل الفريق عاد لاستئناف التدريبات الجماعية في أفضل الظروف وبمعنويات عالية، من أجل إنهاء الموسم الكروي الجاري، والتتويج بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "الظروف الاستثنائية التي عاشها فريقه خلال الآونة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا أجبرت الاسباني خوان كارلوس جاريدو على برمجة تدريبات خاصة، طمأنته على مستوى الفريق ككل".

وأتم النقاش "قرر جاريدو بناء على ذلك الاكتفاء بمباريات بين اللاعبين فقط، وعدم خوض مباريات ودية مع فرق أخرى".

الوداد سيواجه الأهلي، ويلعب الزمالك ضد الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال.

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