قائد الوداد: لا نهتم بقرارات كاف.. ما يهمنا هو الاستعداد لإسقاط الأهلي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

إبراهيم النقاش

لا يهتم فريق الوداد بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين، حسب إبراهيم النقاش قائد الفريق المغربي، الذي شدد على اهتمام فريقه بالاستعداد لإسقاط الأهلي.

وقال النقاش في تصريحات نشرها موقع le360 sport: "لا نهتم بمثل هذه القرارات، كل ما يشغل بالنا هو أن نكون مستعدين بدنيا وفنيا لعبور الأهلي".

وواصل "لاعبو الوداد يطمحون في التواجد بنهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، من أجل تعويض اللقب الذي ضاع أمام الترجي التونسي الموسم الماضي".

أخبار متعلقة
سفير المغرب في مصر: مستعدون لاستضافة الرجاء والوداد حال قدومهما لأجل دوري الأبطال مهاجم الوداد: قادرون على إسقاط الأهلي والتأهل لنهائي دوري الأبطال حوار – ديانج: من يسجل أولا في لقاء الأهلي والوداد فرصته للفوز أكبر.. وأتمنى من الزمالك مراجعة قراره

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تراجع عن قرار إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، وقرر اللعب بنظام الذهاب والإياب.

وأضاف قائد الوداد: "كل الفريق عاد لاستئناف التدريبات الجماعية في أفضل الظروف وبمعنويات عالية، من أجل إنهاء الموسم الكروي الجاري، والتتويج بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "الظروف الاستثنائية التي عاشها فريقه خلال الآونة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا أجبرت الاسباني خوان كارلوس جاريدو على برمجة تدريبات خاصة، طمأنته على مستوى الفريق ككل".

وأتم النقاش "قرر جاريدو بناء على ذلك الاكتفاء بمباريات بين اللاعبين فقط، وعدم خوض مباريات ودية مع فرق أخرى".

الوداد سيواجه الأهلي، ويلعب الزمالك ضد الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال.

طالع أيضا

تعليق من هوريا الغيني على خطاب اتحاد الكرة لـ كاف

فضل يكشف سبب خطاب اتحاد الكرة لـ كاف

راحة لرامي ربيعة بسبب الإصابة

أحمد مرتضى يعلق على قرار كاف بشأن دوري الأبطال

كيف فرّط خيتافي "الأعنف في العالم" في فرصة تاريخية لن تتكرر

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – إريك داير مستمر مع توتنام حتى 2024 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد الوداد: لا نهتم بقرارات كاف.. ما يهمنا هو الاستعداد لإسقاط الأهلي ساعة | إفريقيا
سكاي: زانيولو ليس للبيع.. روما لن يترك حتى فرصة للتكهن برحيله ساعة | أوروبا
يوسف: قرار الكاف في مصلحة رباعي الأبطال.. وميزة طاهر لا تتوافر في الأهلي ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس: هل سيكون ساري مدربا للفريق في الموسم المقبل؟ بكل تأكيد ساعة | أوروبا
ساري: لدي عقد مع يوفنتوس.. ديبالا عانى من آلام الظهر ورونالدو من الصعب إيقافه ساعة | أوروبا
سكاي: مانشستر سيتي يرغب في ضم كوليبالي.. ولكنه يرفض سعر نابولي ساعة | أوروبا
سكاي: ميلان يسعى للجمع بين ريبيتش ويوفيتش مرة أخرى.. ومحاولة لضم مدافع سيلتك ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ"
قد ينال إعجابك