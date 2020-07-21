مؤتمر سولشاير: مصير التأهل لدوري الأبطال في أيدينا.. خسارة تشيلسي ليست نهاية العالم

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن مصير فريقه في التأهل لدوري الأبطال بين يديه، مشيرا إلى أن الخسارة من تشيلسي ليست نهاية العالم. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد.

وصرح سولشاير قائلا: "لم أقرأ كل ما قاله ديفيد مويس لكنه قام بعمل رائع منذ استئناف النشاط، يمكنك أن ترى كيف طور الفريق".

وواصل "إنه مدرب رائع وأعلم أنها ستكون مباراة صعبة علينا، لديهم بعض الانتصارات الرائعة ضد نورويتش وواتفورد وتشيلسي، والآن ضمن البقاء".

وأكمل "قمنا بعمل جيد بدورنا منذ استئناف النشاط، لكن تفكيري الحالي حول مباراة واحدة".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق سولشاير للحديث عن إصابة إريك بايلي التي تعرض لها ضد تشيلسي قائلا: "إريك لم يعد معنا بل استمر في لندن من أجل الخضوع لكل الفحوصات الممكنة، لم أره يوم الإثنين واتبعت كل البروتوكولات اللازمة، لا أعتقد أنه جاهز لهذه المباراة، لم أره هذا الصباح أيضا".

وواصل "أعتقد عداه، كل اللاعبين جاهزين، علينا أن نتكاتف سويا وأن نكون أقوى، يتبقى مباراتان فقط".

بايلي أصيب في خسارة فريقه بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعند سؤاله عن ديفيد دي خيا حارس مرمى فريقه، قال سولشاير: "لن أسمح بأن يصبح هذا المؤتمر عن ديفيد دي خيا، علينا أن نتكاتف سويا، ديفيد قوي جدا على الصعيد العقلي، ويعلم أن وظيفته أن يؤدي في التدريبات في اليوم التالي وأن يكون جاهزا للمباريات".

وأردف "وظيفتكم أن تكتبوا وتتحدثوا عن الأمر، وظيفتي هي أن أجهز الفريق من أجل مواجهة وست هام، لن نتحدث عن أفراد لأنه لا أحد هنا سيتعرض لأي ضغط إضافي".

وواصل "حينما تخسر مباراة فأنت تشعر بالحزن وخيبة الأمل، ثم تركز على الشيء التالي، الخسارة ليست نهاية العالم، كانت نهاية حلم كأس الاتحاد ولنهائي، لكن العمل كالمعتاد هناك دائما مباراة تالية، كان لدينا عدد كبير من الانتكاسات كفريق، خسرنا مباريات من قبل والآن علينا أن نرد في الملعب".

وعند سؤاله عن أهمية اللعب في دوري الأبطال قال: "دائما ترغب في أن تكون جزء من أفضل بطولة والتي تضم الأفضل، لكن مجددا مانشستر يونايتد اسم جاذب كفاية لكل اللاعبين، أعتقد أن الجميع يرى أننا في رحلة تجاه شيء أفضل، أعتقد ذلك، على أي حال، الأمر في أيدينا، لا أرغب في الحديث حول كم سيعني ذلك الأمر ماديا لجذب الانتباه، علينا أن نركز على المباراتين المتبقيتين لنضمن التواجد في دوري الأبطال".

وأتم "أعتقد أننا تطورنا على مدار الموسم وأضفنا بعض القطع مثل أوديون إيجالو وبرونو فيرنانديز وعاد بول بوجبا وماركوس راشفورد وأصبحنا أقوى، نحن أفضل كمجموعة، أكثر قوة ومرونة، سنرى كيف سيلعبون يوم الأربعاء".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة وأقل بمباراة وحيدة عن ليستر الذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط، في حين أن تشيلسي حل ثالثا برصيد 63 نقطة.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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