أحمد كشري: استاد الشرطة يستضيف مباريات أسوان

كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان عن الاستقرار على إقامة مباريات الفريق على استاد الشرطة موجها الشكر لأشرف صبحي وزير الرياضة وأشرف عطية محافظ أسوان.

وقال كشري في تصريحات للبرنامج الإذاعي (ملعب الصقر): "نتواجد في المركز الأولمبي منذ عشرين يوما، لإقامة معسكر استعدادا لاستئناف الدوري".

وتابع "لعبنا مع الإسماعيلي وديا وسنخوض مباراة اليوم الثلاثاء أمام المقاولون العرب".

وكشف كشري "اخترت في البداية ثلاثة ملاعب لإقامة المباريات وهم استاد جهاز الرياضة العسكري والمكس وبتروسبورت".

وأوضح "في النهاية حصلنا على موافقة استاد اتحاد الشرطة لخوض مبارياتنا عليه".

وأضاف كشري "اتحاد الكرة أبلغنا بخوض المباريات كل 4 أيام، مما جعل الأمور صعبة في ظروف الطيران الحالية".

وواصل "طلبونا منا التواجد في القاهرة خاصة أنه من الصعب سفر الفرق لمواجهتنا في أسوان وهناك رحلتين فقط أسبوعيا".

وتوجه كشري بالشكر قائلا: "أشكر وزير الرياضة الذي ساهم في خوض أسوان للمعسكر في المركز الأولمبي وهناك دعم كبير من اتحاد الكرة، الإمكانيات ضعيفة وكان من الصعب الإقامة في القاهرة طوال الدور الثاني".

وتابع "كما أشكر اشرف عطية محافظ أسوان على دعمه للنادي بمليون جنيه تم دفع مستحقات اللاعبين بهذا المبلغ".

وأتم تصريحاته "نتصارع مع 10 فرق من أجل البقاء في الدوري، لم نتحدث عن صفقات الموسم المقبل، نريد التركيز مع اللاعبين الحاليين في أسوان لتحقيق نتائج إيجابية".

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