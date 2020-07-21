سكاي: زانيولو ليس للبيع.. روما لن يترك حتى فرصة للتكهن برحيله

أغلق نادي روما الباب نهائيا أمام فكرة رحيل نيكولو زانيولو لاعب وسط فريقه خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية.

نيكولو زانيولو النادي : روما روما

وقال التقرير إن إدارة النادي الإيطالي اتفقت على أن اللاعب صاحب الـ21 عاما ليس للبيع تماما، ولن يترك أي فرصة للتكهن برحيله بأي شكل.

وسينقل نادي روما تلك الفكرة إلى وكيل أعمال اللاعب حينما يكون هناك اجتماعا في أي وقت قريب مع الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن روما لا يرغب حتى بترك لمحة من الباب مفتوحة أمام رحيل صانع ألعابه، ويرغب في أن يشدد على أنه خارج فكرة الانتقال والسوق المقبلة، خاصة مع وجود عدد من الأندية التي ترغب في ضمه.

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر قد تحدث في وقت سابق عن عدم تقدم فريقه بعرض لضم زانيولو أو إدين دجيكو زميله في الفريق. (طالع التفاصيل)

زانيولو انضم إلى روما قادما من أكاديمية إنتر بمبلغ 4.5 مليون يورو في صيف 2018، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك الدولي الإيطالي خلال الموسم الجاري مع الذئاب في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

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