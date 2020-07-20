هوريا يعلق لـ في الجول على بيان اتحاد الكرة لـ كاف بشأن تكافؤ الفرص في الكونفدرالية

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 20:16

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - هوريا

يتفق نادي هوريا كوناكري الغيني مع طلب اتحاد الكرة المصري لنظيره الإفريقي "كاف" بشأن طلبه إقامة مباريات الكونفدرالية من ذهاب وإياب مثل دوري أبطال إفريقيا.

وقال مباي لاسيسي مدير الكرة بالنادي الغيني لـFilGoal.com: "نحن مع طلب الاتحاد المصري لأننا نرى أنه من العدل أن نلعب نصف النهائي على مباراتين".

وأضاف متسائلا "لماذا نُحرم من اللعب في أرضنا مع أن اللعب في المغرب سيمنح أفضلية لباقي الفريق؟".

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وأكمل "سنتواصل خلال الساعات المقبلة مع الاتحاد الغيني للتنسيق حول التقدم بطلب للاتحاد الإفريقي بإقامة المباراتين بنظام الذهاب والإياب".

وأتم "سنطلب كذلك لعب النهائي في ملعب محايد إن تأهلنا".

ويواجه هوريا كوناكري الغيني منافسه بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية على أن يلاقي الفائز منهما المنتصر من الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أغادير.

وكشف FilGoal.com التواريخ المقترحة للمباريات المتبقية من الكونفدرالية بعدما اقترب الاتحاد الإفريقي من إقامتها من لقاء وحيد في المغرب.

يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يقام نصف النهائي في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

ويلعب يوم الثلاثاء فريق بيراميدز المصري أمام حورويا الغيني، بينما المباراة الأخرى بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

يوم الأحد 27 سبتمبر تقام المباراة النهائية في المغرب بين الفريقين المتأهلين من نصف النهائي.

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