محمد فضل يكشف سبب خطاب اتحاد الكرة لـ كاف: دورنا دعم كل الفرق المصرية

كشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة سبب إرسال مجلس إدارة الجبلاية خطابا إلى نظيره الإفريقي كاف" بشأن عدم إقامة نهائي الكونفدرالية في المغرب والمطالبة بإقامتها في ملعب محايد.

وقال فضل في تصريحات صحفية: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي للاتحا الإفريقي لاستضافة مباريات مدعم بخطاب الضمان الحكومي ولم تتقدم أي دولة أخرى بطلب مماثل".

وواصل "لذا كان من المفترض أن تحصل مصر على حقوق التنظيم لكن كاف قرر إعادة الأمور لشكلها الطبيعي لتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب بداعي توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة الأهلي والزمالك والرجاء والوداد".

وأضاف فضل "لذا وبتطبيق نفس الحجة ولإرساء مبدأ تكافؤ الفرص تقدمنا بطلب رسمي لكاف بإقامة مباريات الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب وألا يقام النهائي في المغرب وفي ملعب محايد خاصة أن نصف النهائي الآخر يتضمن حسنية أغادير ونهضة بركان، مقابل بيراميدز أو هوريا كوناكري".

وأتم "كل ذلك لدعم جميع الفرق المصرية في دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

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