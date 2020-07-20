أحمد مرتضى لـ في الجول: قرار كاف يحقق تكافؤ الفرص.. سنقاتل لحصد دوري الأبطال

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، على قدرة فريقه على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وصرّح أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "سنقاتل للتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الفريق يسير حاليا بشكل متميز حتى بعد فترة التوقف التي دامت 3 أشهر".

وتابع: "الكل شاهد كيف كان مستوى الزمالك بعد التوقف أمام سموحة".

وأكمل: "هذه المباراة مؤشر جيد إلى أن الفريق عائد بقوة".

وسحق الزمالك نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمس الأحد في أول مباراة ودية بعد استئناف التدريبات.

وأكد أحمد مرتضى: "دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأهم أمامنا".

"هذا ليس قرارا سيئا، بل أمر إيجابي لأنه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح فرصتين لكل فريق بدلا من فرصة واحدة".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتجه إلى العودة لنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تحديد ملعب المباراة النهائية لاحقا.

وشهد اجتماع لجنة المسابقات اليوم الاثنين إثارة بالغة، بعدما تسبب العرض المصري لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في إحباط العرض المغربي المُقدم منذ اجتماع المكتب التنفيذي الأخير.

وتمسك هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف خلال فيديو تم عرضه بالاجتماع بالعرض المصري المقدم منه بالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إصرار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس كاف على عدم النظر في العرض المصري.

وأكد أبو ريدة على أحقية مصر في التقدم بعرض لاستضافة البطولة، وقدرتها بدعم الدولة على تنظيمها بأفضل شكل ممكن لصالح الأندية الـ4 في السباق.

فيما برر لقجع موقفه بأن المغرب تقدمت بعرض رسمي لاستضافة المتبقي من البطولة خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير لـ كاف، مع ظهور مشاكل الكاميرون في الاستضافة، لكن العرض المصري تم تقديمه بعد إعلان رفض الكاميرون.

وتسبب ذلك في اقتراح عودة العمل بنظام الذهاب والإياب، وهو ما تم الموافقة عليه في النهاية، مع تحديد ملعب النهائي لاحقا بعد تحديد طرفي المباراة.

وفي وقت سابق أعلنت الكاميرون رسميا أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

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