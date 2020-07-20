إنتر: لن نقدم عرضا لضم زانيولو أو دجيكو.. ومستقبل سانشيز وناينجولان

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

زانيولو ودجيكو

قال جوسيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان إن فريقه لن يتحرك لضم نيكولو زانيولو وزميله إدين دجيكو ثنائي نادي روما خلال السوق الصيفية. وذلك عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح ماروتا قائلا: "من الصعب تحديد ميزانية محددة الآن لسوق الانتقالات، لكن عمل كونتي أكثر من إيجابي، ليس فقط بالنظر لجدول الترتيب، لكن للقيم التي نجح في زرعها في الفريق".

وأضاف "زانيولو لاعب مهم واحد من أفضل المواهب الشابة في الكرة الإيطالية، لكنني لا أعتقد أننا سنتقدم بعرض لضمه والأمر ذاته بالنسبة لإدين دجيكو".

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وواصل متحدثا عن أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم قائلا: "نحن سعداء لما يقدمه أليكسيس سانشيز، قدرنا جودته وسنقيم الوضع بأفضل طريقة ممكنة، نرغب في رفع سقف التوقعات وبناء فريق من الخبرات وعقلية الفوز والشباب".

وواصل عن موقف ناينجولان المعار خارج الفريق إلى كالياري: "بالنسبة لناينجولان فسندرس أفضل خيار متاح بالنسبة للجميع، يجب أن نضع في اعتبارنا تطور السوق واللاعبين المتاحين".

وأتم "نلعب كل ثلاثة أيام، من الطبيعي أن يقوم المدرب ببعض الخيارات كل مباراة، ابتعاد إريكسن ليس رفض، لكنها عملية مداورة بسيطة".

وتعادل إنتر بنتيجة 2-2 مع روما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

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