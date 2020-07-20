عبد الحفيظ: راحة لـ ربيعة بسبب إصابة الكاحل

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن حصول رامي ربيعة مدافع الفريق على راحة لمدة 4 أيام بسبب إصابته بتورم في الكاحل.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وكشفت الأشعة التي خضع لها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل تسببت في تجمع دموي وتورم في القدم.

لذلك فضل الجهاز الطبي في الأهلي منحه راحة 4 أيام.

على أن يخضع لفصح طبي جديد بعد زوال التورم لمعرفة مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.

ويواصل الأهلي الاستعداد لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي وديا ضد سموحة والجونة خلال شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري في أغسطس المقبل.

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