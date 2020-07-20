مصدر من الاتحاد المغربي يعلق على خطاب الجبلاية لـ كاف: الكل رفض استضافة نهائي الكونفدرالية ولكن

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 22:32

كتب : محمد عبد العظيم

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"الاتحاد الإفريقي هو من اتخذ قراره سابقا بتحديد المغرب مكانا لنهائي الكونفدرالية ولم يكن هناك طرف آخر يريد استضافة المسابقة" هكذا علق مصدر من الاتحاد المغربي لـFilGoal.com على خطاب الاتحاد المصري لنظيره الإفريقي "كاف".

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "عندما تقرر لعب نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب نحن وافقنا وقدمنا الضمانات الصحية والحكومية المطلوبة".

واستدرك "لا توجد لدينا أي مشكلة في إقامة الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب لأن حسنية أغادير ونهضة بركان لن يتأثرا".

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وأوضح "سيلعبان كلا المباراتين في المغرب لكن بيراميدز هو من سيتعين عليه السفر إلى غينيا".

وأتم المصدر حديثه "نحن نرحب بكل شيء لأن في النهاية قرر الاتحاد الإفريقي أن يلعب النهائي في المغرب، أما نصف النهائي فتغيير نظامه أو استمراره كما هو بمباراة واحدة لن يضر أندية المغرب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابا لنظيره الإفريقي يطلب منه المساواة بين بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال بعدما تقرر إقامة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في مقابل إقامة الأولى في المغرب من لقاء واحد فقط.

وأوضح محمد فضل عضو اتحاد الكرة سبب اعتراض اتحاد الكرة قائلا: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي للاتحا الإفريقي لاستضافة مباريات مدعم بخطاب الضمان الحكومي ولم تتقدم أي دولة أخرى بطلب مماثل".

وواصل "لذا كان من المفترض أن تحصل مصر على حقوق التنظيم لكن كاف قرر إعادة الأمور لشكلها الطبيعي لتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب بداعي توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة الأهلي والزمالك والرجاء والوداد".

وأضاف فضل "لذا وبتطبيق نفس الحجة ولإرساء مبدأ تكافؤ الفرص تقدمنا بطلب رسمي لكاف بإقامة مباريات الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب وألا يقام النهائي في المغرب وفي ملعب محايد خاصة أن نصف النهائي الآخر يتضمن حسنية أغادير ونهضة بركان، مقابل بيراميدز أو هوريا كوناكري".

وكشف FilGoal.com التواريخ المقترحة للمباريات المتبقية من الكونفدرالية بعدما اقترب الاتحاد الإفريقي من إقامتها من لقاء وحيد في المغرب.

يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يقام نصف النهائي في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

ويلعب يوم الثلاثاء فريق بيراميدز المصري أمام حورويا الغيني، بينما المباراة الأخرى بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

يوم الأحد 27 سبتمبر تقام المباراة النهائية في المغرب بين الفريقين المتأهلين من نصف النهائي.

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