سفير المغرب في مصر: مستعدون لاستضافة الرجاء والوداد حال قدومهما لأجل دوري الأبطال

قال السفير المغربي بمصر أحمد التازي إنهم مستعدون لاستضافة فريقي الرجاء والوداد حال الاستقرار بشكل رسمي على إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وتحدث السفير المغربي لموقع "البطولة" المغربي قائلا: "لم يصل إلينا أي إشعار رسمي في هذا الشأن حتى الآن".

وواصل "لكننا مستعدون لاحتضان الفريقين هنا في مصر وترتيب إقامتهما وتوفير الظروف الملائمة لهما".

وأتم "لن ندخر أي جهد في أداء الدور المنوط بنا إنه واجب مُلقى على عاتقنا".

ويلعب الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف FilGoal.com التواريخ المقترحة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بعدما اقترب الاتحاد الإفريقي من استكمالها بنظام الذهاب والإياب.

دوري أبطال إفريقيا

ذهاب نصف النهائي:

يقام ذهاب نصف النهائي في دولة المغرب يومي السبت 25 والأحد 26 من شهر سبتمبر المقبل.

يحل الأهلي ضيفا على فريق الوداد بينما، يحل الزمالك ضيفا على الرجاء، ولم يتحدد أي مباراة تقام أولا.

إياب نصف النهائي:

تم اقتراح إقامة إياب نصف النهائي المقرر له في مصر أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد 2 أو 3 أو 4 من شهر أكتوبر.

وقتها يستضيف الأهلي فريق الوداد، بينما يستضيف الزمالك فريق الرجاء.

النهائي: يقام أحد يومي 10 أو 11 من شهر أكتوبر.

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