تايمز: سيتي قد يعوض ساني بأداما تراوري أو جواو فيليكس.. وخيارات خط الوسط

يرغب نادي مانشستر سيتي في صرف الكثير من المالي من أجل ضم بديل لجناحه ليروي ساني الذي انضم إلى بايرن ميونيخ خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن سيتي مهتم للغاية بأداما تراوري صاحب الـ24 عاما جناح نادي ولفرهامبتون، والذي حدد فريقه سعره بـ135 مليون جنيه إسترليني.

تراوري كان أحد ناشئي فريق برشلونة في فترة تدريب بيب للفريق الكتالوني، لكن المدرب الإسباني رحل قبل تصعيده حتى للفريق الرديف، وانضم أداما من برشلونة ب إلى أستون فيلا في صيف 2015، ليخوض رحلته المتميزة في إنجلترا.

أداما تراوري صاحب الـ24 عاما انضم إلى ولفرهامبتون قادما من ميدلسبره بمبلغ 20 مليون يورو في عام 2018، وشارك في 50 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 آخرين.

كما أبدى سيتي اهتمامه بضم جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد صاحب الـ20 عاما.

ويسعى سيتي حاليا لتجديد عقد سيرخيو أجويرو لمدة تزيد عن العام من أجل ضمان استمراره في خط هجوم الأزرق السماوي.

ويرغب بيب جوارديولا مدرب الفريق في تعزيز خط وسط فريقه، وذلك من خلال ضم بيير إيميل هويبيرج الذي دخل عامه الأخير من عقده مع ساوثامبتون.

صاحب الـ24 عاما انضم للفريق الأول في بايرن ميونيخ تحت إمرة جوارديولا حينما كان مدربا للفريق الألماني، ويرغب المدرب الإسباني في ملء الفراغ الذي سيتركه رحيل ديفيد سيلفا.

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