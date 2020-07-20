تايمز: سيتي يرغب في ضم خيمينز وأتليتكو يحدد سعرا ضخما مقابل مدافعه

حدد أتليتكو مدريد سعر مدافعه خوسيه خيمينيز إذا ما رغب مانشستر سيتي في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن أتليتكو مدريد حدد مبلغ 120 مليون يورو سعرا لمدافعه الدولي الأوروجوياني، الذي يسعى سيتي لضمه خلال الصيف في عملية إعادة بناء الفريق لمنافسة ليفربول على لقب الدوري.

ويعد خيمينز صاحب الـ25 عاما على رأس قائمة المدافعين الذين يرغب سيتي في ضمهم، وأيضا على رأس قائمة انتدابات سيتي التي حددها لإعادة بناء الفريق.

وضمت قائمة المدافعين الذين يرغب سيتي في ضمهم كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية وروبن دياز مدافع بنفيكا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيب جوارديولا مدرب سيتي طلب ضم مدافعين لتطوير الجانبين الأيمن والأيسر في خط دفاعه بجانب حارس مرمى احتياطي.

وألمح التقرير إلى أن كوليبالي أصبح متاحا في سوق الانتقالات بعد موسمه السيء الذي قدمه مع فريقه الإيطالي خاصة وأنه واحد من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق، وكان أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي قد حدد سعره بما يقرب من 70 مليون يورو.

وقال التقرير إن كوليبالي سيحل مشكلة تأمين الجانب الأيسر من خط دفاع جوارديولا، في حين ان هناك اختيار آخر هو نايثان آكي مدافع بورنموث.

خيمينيز انضم إلى أتليتكو قادما من دانبيو في صيف 2013 بمبلغ 900 ألف يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك المدافع الأوروجوياني خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

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