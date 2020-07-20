دوايت يورك: جرينوود أفضل من راشفورد

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

جرينوود وراشفورد

قال دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق إن مايسون جرينوود أفضل من ماركوس راشفورد زميله في الشياطين الحمر، مستعينا بسجل اللاعب الشاب التهديفي وقدراته في إزعاج دفاعات الخصوم.

وصرح يورك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "جرينوود يحصل على كل الثناء حاليا لأنه بكل تأكيد في مستوى رائع".

وأضاف "جرت العادة في مانشستر يونايتد أن يحصل اللاعبون الشباب على فرصة".

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وواصل "مع لويس فان جال وجوزيه مورينيو حصلوا على الكثير من الفرص، أتى أولي جونار سولشاير ولاحظ هذا الجزء من يونايتد، مايسون مع مورينيو لم يكن ليحصل على مباراة".

وأكمل "جرينوود كابوس للمدافعين، إن نظرت على فريقنا في آخر عامين أو ثلاثة، كنا نمرر إلى الجانبين، الآن هؤلاء اللاعبين يقودون الفريق إلى منطقة جزائه، إنه موهبة رائعة".

وتابع "جرينوود أفضل من راشفورد، انظر إلى سجله التهديفي وأرقامه الآن، ستفهم أنه مازال في الـ18 من عمره في مرحلة التطور، ولديه أولي ليرشده في رحلته".

جريينوود انضم للفريق الأول في يونايتد في صيف 2019 قادما من الأكاديمية، وشارك خلال الموسم الجاري في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

راشفورد صاحب الـ22 عاما انضم للفريق الأول قادما من الأكاديمية في يناير 2016، وفي أول موسم كامل له مع يونايتد، شارك في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 آخرين.

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