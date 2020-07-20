كونتي: إنتر لم يحقق أهدافه؟ اسألوا أصحاب المركز الخامس والسادس

أبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر غضبه الشديد عند سؤاله عما إذا كان فريقه لم يحقق المراد بعد تعادله مع روما، مشيرا إلى أنه يلعب كل يومين أو ثلاثة مباراة وفي وقت متأخر من الليلة، مطالبا بسؤال الأندية البعيدة عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وبدأ كونتي المؤتمر الصحفي عقب مواجهة روما قائلا: "نتحدث عن فريق يقوم ببعض الأشياء الجيدة، بعيدا عن المركز الثاني، إن نظرت إلى الأهداف التي سجلوها واستقبلوها، نحن في مركز مؤهل لدوري الأبطال ومع تبقي 4 جولات على بعد 14 نقطة من صاحب المركز الخامس".

وأضاف "دعونا لا ننسى أننا بدأنا الموسم بنفس أهداف روما ونابولي، الدوري الإيطالي أصبح تنافسي للغاية وبكل تأكيد الجميع مستعد لكي يمر بموسم رائع، فقط 4 أندية تذهب إلى دوري الأبطال".

وواصل "إن قال البعض إن إنتر أقل من التوقعات، فماذا نقول عن الأندية الأخرى التي لم تنه موسمها ضمن الأربعة الأوائل؟".

وأكمل "علينا أن نتعامل مع ضغط مثل تلك المباريات الكبيرة وهو شيء خسره إنتر على مدار السنوات الأخيرة، علينا أن نعمل على ذلك الأمر وأن نطور العقلية، لكن لا يمكنني الشكوى اليوم".

إنتر تعادل بنتيجة 2-2 مع مضيفه روما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد، ليصبح رصيده من النقاط 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر والذي يواجه لاتسيو يوم الإثنين.

ووواصل كونتي دفاعه عن فريقه قائلا: "لقد كان أداء إيجابيا ضد فريق في مستوى رائع مثل روما، أريد من الناس أن نتظر على جدول مباريات إنتر، لأن جدول مبارياتنا مجنون للغاية وسبب لنا المشاكل، نحن نلعب في وقت متأخر من الليل والفررق التي نواجهها دوما لديها يوم إضافي من الراحة مقارنة بنا، تلك وقائع".

وأكمل "يمكن وصف الأمر بالشذوذ إن كنا صادقين، انظروا لما حدث في آخر جولة، من الواضح أن إنتر لم يكن حاضرا حينما تم إعداد جدول المباريات، لأن جدول مبارياتنا مجنون، بعض الفرق تحصل على خمسة أيام راحة، ونحن نلعب في وقت متأخر من الليلة في مباراة خارج ملعبنا وينتهي بنا المطاف بالذهاب إلى منزلنا في الرابعة فجرا".

وتابع "الجميع يجب أن يقدم تضحيات، لكن ينتهي الأمر دوما بإنتر هو من يقدم كل شيء، دائما، إنه أمر مضحك، إن كان على أحدهم أن يتم صفعه فدوما سيكون إنتر".

وواصل "لا أرغب في أن أخلق جدلا بما قلته أو أختلق أعذارا، لاعبونا يخوضون مباراة كل ثلاثة أيام، وفي وقت متأخر من اليوم، وحصلوا على المركز الثاني، وعلى بعد خمس نقاط من يوفنتوس".

وأردف "لاعب روما لم يحصل على الكرة وكان واضحا أنه ضرب كاحل لاوتارو، أحترم الحكام تماما لأنهم يمرون بظروف غير طبيعية، لذا لا أعتقد أنهم يستحقون هذا النوع من الانتقاد، هم أيضا يرتكبون الأخطاء، الحكم الليلة أخطأ، تلك الأشياء تحدث".

وأتم "بالطبع إن ذهبت إلى الاستراحة والنتيجة 1-1 وأنت تعرف أنه موقف غير عادل، فستغضب كثيرا".

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