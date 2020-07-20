بيراميدز: هداف إفريقيا أحد المرشحين للانضمام لنا.. وموقف دونجا وتراوري من الرحيل

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وجود اسم كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال هاني سعيد: "نعم، كريم العريبي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لا جديد حتى الآن، ولكنه من الأسماء المرشحة".

كريم العريبي صاحب الـ 29 عاما هو هداف دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، وترغب أندية سعودية أيضا في التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

وعن دخول ناديه في مفاوضات لضم محمد عبد الغني من الزمالك، وأحمد الشيخ من الأهلي، قال هاني سعيد: "لم نحدد طلباتنا حتى الآن بخصوص اللاعبين من داخل مصر. حددنا ما نريد من خارج مصر، ولكن الوضع مختلف محليا".

وتابع "عبد الغني والشيخ لاعبان كبيران وإضافة لأي فريق، ولكننا لم نحدد أي أسم من داخل مصر للتعاقد معه حتى الآن".

وتطرق هاني سعيد للحديث عن موقف الرباعي نبيل عماد "دونجا" وإيريك تراوري ورجب بكار وعبد الله بكري، مشيرا إلى "الرباعي مستمر وسعيد في بيراميدز".

وأردف "لكن في كرة القدم لا يوجد ثوابت ولذلك لا أقدر على قول إنه بنسبة 100% سيستمر الرباعي الموسم المقبل، ولكن الطبيعي هو استمرار الرباعي. المتغيرات تحدث في كرة القدم ولكن الرباعي مستمر معنا".

ونفى هاني سعيد تلقي ناديه لأي عروض رسمية من الأهلي لضم تراوري، قائلا: "لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي من أجل تراوري".

وأتم "كل ما يُقال مجرد اجتهادات ولا يوجد أي شيء رسمي".

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