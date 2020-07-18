تقرير تونسي: الاتفاق يقدم عرضا مغريا لضم هداف دوري أبطال إفريقيا

تقدم نادي الاتفاق السعودي بعرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي، حسبما كشفت الصحف التونسية.

وكشفت صحيفة (فوت 24) التونسية وفقا لمصادرها الخاصة، تقدم الاتفاق بعرض بقيمة مليون ونصف المليون دولار، للنجم الساحلي من أجل ضم كريم العريبي.

ورغم "العرض المُغري" على حد وصف الصحيفة، إلا أن مجلس إدارة النجم الساحلي رفض العرض، وفقا للتقرير التونسي.

ويرغب النجم الساحلي في الحصول على 2.5 مليون دولار مقابل التخلي عن خدمات هداف دوري أبطال إفريقيا.

كريم العريبي صاحب الـ 29 عاما هو هداف دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي.

وتعاقد النجم الساحلي مع كريم العريبي العام الماضي من فريق دفاع تاجنانت الجزائري.

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