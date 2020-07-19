كورتوا يعيد جائزة "زامورا" إلى عرين ريال مدريد بعد غياب 12 عاما

توج تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بجائزة "زامورا" كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني عن موسم 2019\2020.

الجائزة تُقدّم للحارس صاحب أقل عدد من الأهداف المستقبلة مقسوما على عدد مبارياته، بشرط أن يخوض 28 مباراة على الأقل لمدة 60 دقيقة.

واستقبلت شباك كورتوا هذا الموسم 20 هدفا في 34 مباراة، بمعدل 0,59 هدفا في المباراة الواحدة.

ليتفوق على يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الذي حل ثانيا، والذي حصد اللقب في السنوات الأربع الأخيرة.

وأعاد كورتوا اللقب لخزائن ريال مدريد للمرة الأولى منذ تتويج إيكر كاسياس بها موسم 2007\2008.

كما فاز كورتوا باللقب للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن حصده موسم 2012\2013 و2013\2014 مع أتليتكو مدريد.

وبات كورتوا أول حارس يحصد الجائزة مع فريقين مختلفين منذ سانتياجو كانيزاريس الذي فاز بها مع سيلتا فيجو وفالنسيا.

وحصد نادي ريال مدريد الجائزة للمرة رقم 17، وهو النادي صاحب أكبر عدد من الحراس تتويجا بها بواقع 11، متفوقا على برشلونة الذي حصد الجائزة بواسطة 10 حراس مرمى.

وتحمل الجائزة اسم ريكاردو زامورا أسطورة حراسة المرمى في إسبانيا خلال العشرينيات والثلاثينيات، والذي لعب لأندية إسبانيول وبرشلونة وريال مدريد.

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