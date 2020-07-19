كورتوا يعيد جائزة "زامورا" إلى عرين ريال مدريد بعد غياب 12 عاما

الأحد، 19 يوليه 2020 - 23:52

كتب : زكي السعيد شروق عز الدين

تيبو كورتوا - زامورا - رسمة شروق عز

توج تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بجائزة "زامورا" كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني عن موسم 2019\2020.

الجائزة تُقدّم للحارس صاحب أقل عدد من الأهداف المستقبلة مقسوما على عدد مبارياته، بشرط أن يخوض 28 مباراة على الأقل لمدة 60 دقيقة.

واستقبلت شباك كورتوا هذا الموسم 20 هدفا في 34 مباراة، بمعدل 0,59 هدفا في المباراة الواحدة.

أخبار متعلقة
إنجاز أسطوري.. ميسي يفوز بـ "بيتشيتشي" ويحطم رقما صمد 67 عاما لامبارد: قدمنا واحدا من أفضل مستوياتنا هذا الموسم.. الفوز بالنهائي هو هدفنا الرئيسي في سيناريو مجنون بالدقيقة 100.. سوسيداد وغرناطة إلى أوروبا على حساب خيتافي زيدان ينال انتقامه بعد عامين.. ريال مدريد يُرسل ليجانيس إلى الدرجة الثانية

ليتفوق على يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الذي حل ثانيا، والذي حصد اللقب في السنوات الأربع الأخيرة.

وأعاد كورتوا اللقب لخزائن ريال مدريد للمرة الأولى منذ تتويج إيكر كاسياس بها موسم 2007\2008.

كما فاز كورتوا باللقب للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن حصده موسم 2012\2013 و2013\2014 مع أتليتكو مدريد.

وبات كورتوا أول حارس يحصد الجائزة مع فريقين مختلفين منذ سانتياجو كانيزاريس الذي فاز بها مع سيلتا فيجو وفالنسيا.

وحصد نادي ريال مدريد الجائزة للمرة رقم 17، وهو النادي صاحب أكبر عدد من الحراس تتويجا بها بواقع 11، متفوقا على برشلونة الذي حصد الجائزة بواسطة 10 حراس مرمى.

وتحمل الجائزة اسم ريكاردو زامورا أسطورة حراسة المرمى في إسبانيا خلال العشرينيات والثلاثينيات، والذي لعب لأندية إسبانيول وبرشلونة وريال مدريد.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

كورتوا الدوري الإسباني زامورا في إسبانيا ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب روما: التعادل مع إنتر؟ فرصة ضائعة.. أهدرنا نقطتين ساعة | أوروبا
كونتي: إنتر لم يحقق أهدافه؟ اسألوا أصحاب المركز الخامس والسادس ساعة | أوروبا
بيراميدز: هداف إفريقيا أحد المرشحين للانضمام لنا.. وموقف دونجا وتراوري من الرحيل ساعة | الدوري المصري
أنهى هيمنة أسباس.. جيرارد مورينو يفوز بجائزة "زارا" ساعة | أوروبا
إنتر: لن نقدم عرضا لضم زانيولو أو دجيكو.. ومستقبل سانشيز وناينجولان ساعة | أوروبا
بيراميدز يوضح حقيقة المفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي ساعة | مصر
رابيو: مباراة لاتسيو لن تحسم اللقب.. لا نواجه أي أزمات 2 ساعة | أوروبا
مؤتمر إنزاجي: هدفنا الحالي التأهل للأبطال.. المشاكل حالت دون المنافسة على الدوري 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ"
قد ينال إعجابك