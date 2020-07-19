المقاولون: طاهر يبذل كل جهده معنا قبل الانتقال لـ الأهلي.. وسيكون هداف الأحمر الموسم المقبل

الأحد، 19 يوليه 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

شدد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب على جاهزية طاهر محمد طاهر لعودة الدوري.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "طاهر يشارك في التدريبات ويؤدي بكل قوة للظهور بمستوى مميز معنا بعد استئناف الدوري".

وأضاف "يريد أن ينضم للأهلي وهو في أفضل مستوى له".

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وأتم تصريحاته "أتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر هو هداف النادي الأهلي في الموسم المقبل".

وكان الأهلي نجح في التعاقد مع طاهر محمد من المقاولون العرب ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لمدة 5 مواسم مع الأهلي.

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